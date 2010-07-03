Мослекторий: как улучшить ДНК и прожить дольше

Фото: depositphotos/vitstudio

16 декабря в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему "Защитить ДНК".

ДНК – носитель нашей генетической информации и самая большая молекула в организме. Регулярно ее атакуют солнечная и космическая радиации, вредные вещества из окружающей среды и пищи, вирусы. Однако здоровому организму удается противостоять этим угрозам. Почему? Становится ли наша генетическая система уязвимее с возрастом? Как улучшить работу защитных систем наших клеток и продлить жизнь? Чем опасны возможные повреждения ДНК? Об этом и не только слушателям расскажет Екатерина Прошкина, ученый-геронтолог, генетик, старший научных сотрудник Института биологии Коми НЦ УрО РАН, кандидат биологических наук.

Смотрите лекцию 16 декабря в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.