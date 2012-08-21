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Политика

21 августа 2012, 12:47

Подмосковных дачников обяжут платить налог на имущество физлиц

Московская область налоги дача бюджет власть

Власти Московской области намерены за свой счет провести инвентаризацию дачной недвижимости. Как ожидается, 25 миллионов рублей на это потратят органы местного самоуправления, еще 100 миллионов рублей - областное правительство, пишут "Известия".

"Эти объекты не вовлечены в налоговый оборот в связи с отсутствием их инвентаризационной стоимости, на основании которой исчисляется налог на имущество физических лиц", - пояснили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как сообщается, инвентаризация недвижимости, которая зарегистрирована в рамках дачной амнистии, начнется 1 сентября этого года и продлится до 1 марта 2013 года. С владельцев садовых домиков и частного жилья начнут взимать налог на имущество физических лиц.

По мнению чиновников, это позволит существенно увеличить региональный бюджет.

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