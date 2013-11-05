На Горьковском направлении МЖД появится остановка "Павловский Посад"

Дополнительная остановка на Горьковском направлении Московской железной дороги появится для двух пригородных электричек. Остановка "Павловский Посад" вводится с 7 ноября для двух поездов "Экспресс", следующих по маршруту "Москва-Пассажирская-Курская – Владимир".

Электричка №7092, которая следует по из Москвы во Владимир по четвергам и пятницам, будет останавливаться на станции "Павловский Посад" в 16.34. "Экспресс" №7091, курсирующий по маршруту по воскресеньям, будет прибывать на дополнительную остановку в 21.29. Стоять пригородные поезда на остановке будут две минуты.