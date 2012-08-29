Открывается 69-й Венецианский кинофестиваль

Вечером 29 августа на венецианском острове Лидо начнет работу 69-й Международный кинофестиваль. Откроется фестиваль фильмом индийского режиссера Мира Наир "Фундаменталист поневоле". Он рассказывает об истории молодого пакистанца, который делал карьеру на Уолл-стрит, но 11 сентября 2001 года резко изменило его жизнь.

Российские картины представлены тремя фильмами. В конкурсной программе фестиваля будут участвовать два из них – "Измена" Кирилла Серебренникова и "Я тоже хочу" Алексея Балабанова. Картину Серебренникова покажут в основной программе в первый конкурсный день – 30 августа, а фильм Балабанова – в параллельной программе под названием "Горизонты".

Вне конкурсной программы будет представлен документальный фильм главного редактора петербургского журнала "Сеанс" Любови Аркус "Антон тут рядом" о мальчике-аутисте, пишут "Известия".

1 и 2 сентября публике представят "Мастера" Пола Томаса Андерсона и "К восхищению" Терренса Малика. Также в конкурсе участвуют картины Ким Ки Дука, Такеши Китано, Ульриха Зайделя, Брийанте Мендозы, Брайана Де Пальмы. Всего претендуют на получение "Золотого льва" 18 фильмов. Напомним, в 2011 году "Золотой лев" достался режиссеру Александру Сокурову за фильм "Фауст".

Венецианский кинофестиваль основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини, в этом году он отмечает 80-летие со дня основания. Кинофестиваль проводится ежегодно на острове Лидо с 1934 года (за исключением 1943-1945 и 1973-1978). По итогам работы всех секций фестиваля вручается также приз Луиджи Ди Лаурентиса.

Впервые российская картина была показана на фестивале в 1937 году – это был фильм советского режиссера Юлия Райзмана "Последняя ночь".