Как обезопасить себя от укуса гадюки

В Подмосковье увеличилось количество гадюк

В этом году Подмосковье переживает нашествие гадюк, участились случаи укусов людей. Теоретически укус этой змеи может быть смертельным. M24.ru рассказывает, где обитают гадюки, как избежать встречи с ними и что делать, если вас все-таки укусили.

Всего в Подмосковье обитают два вида змей: безопасный для человека уж и гадюка. Крайне редко встречается еще и медянка, основной ареал обитания которой начинается на юге Тульской области. Впрочем, эта змея тоже абсолютно безвредна.

Таким образом, на территории Подмосковья обыкновенная гадюка – единственный вид ядовитых змей. На самом деле встречи с ней человека довольно редки. Это связано с осторожностью этих змей, а также их очаговым распространением. То есть относительно плотные популяции разделены обширными участками, где змей нет. Это обусловлено наличием мест для зимовки. Из-за этой особенности можно жить в нескольких километрах от очага и ни разу не встретить змей, или наоборот, один раз зайти в лес и случайно обнаружить несколько особей. Гадюки редко удаляются от места своего обитания на 100-200 метров.

Тем не менее эксперты отмечают, что примерно с середины 90-х годов численность обыкновенной гадюки стала заметно расти, а случаи укусов значительно участились.

Во-первых, снизилась сельскохозяйственная активность (почвы не обрабатываются и превращаются в болото, пригодное для жизни змей), во-вторых, в связи с прекращением деятельности серпентариев и добычи яда прекратился отлов змей, в третьих, люди все чаще проникают в места обитания гадюк (ведется дачное и коттеджное строительство, расширяются рекреационные зоны).

Кроме того, значительно возросло количество тяжелых, вплоть до смертельного исхода, случаев интоксикации от укуса обыкновенной гадюки. Это можно объяснить, с одной стороны, повышением общего аллергического фона из-за ухудшения экологической обстановки, а с другой, распространением в популяциях гадюки нейротоксических пептидов, вызывающих более тяжелые отравления.

Населяют эти змеи преимущественно смешанные и лиственные леса с полянами, заросшими травой, лесные опушки, вырубки и гари. Также они любят болота с кочками, покрытыми мхом и мелким кустарником, и заболоченные луга в поймах рек. Жилищем гадюкам служат трухлявые пни, углубления под корнями кустов или норы мелких лесных животных. В теплую погоду гадюки, как правило, выползают погреться на солнце, а на охоту отправляются в сумерки.

Как правило, гадюки обладают серой окраской с черным зигзагообразным рисунком вдоль позвоночника. Но встречаются змеи без рисунка, змеи черного, бурого, кирпичного, бронзового, оливково-зеленого, серо-голубого цветов.

Больше всего гадюк обитает в северных болотистых районах Подмосковья: в Клинском, Лотошинском, Талдомском, Волоколамском, Дмитровском, а кроме того, в Подольском, Чеховском и Шатурском районах.

Фото: ИТАР-ТАСС

Гадюки стараются избегать встреч с человеком и не проявляют агрессии. Даже случайно наступив рядом с гадюкой, вы скорее всего об этом не узнаете. Чтобы она укусила, нужно буквально наступить на нее или взять в руки. Плотные джинсы, кроссовки или сапоги окажутся достаточной защитой от ее нападения. Силы челюстей змеи, максимальная длина которой редко превышает 70 сантиметров, недостаточно, чтобы прокусить обычную обувь, в которой ходят в лес. Если вы увидели змею, конечно, не стоит тянуться к ней и стараться потрогать. Тем не менее укусы иногда случаются. Обычно фиксируют около 8-12 случаев нападения гадюки на человека в год.

Яд гадюки относится к гемотоксическому типу, то есть обладает гемолитическим действием - разрушает эритроциты. Кроме того, он содержит нейротоксин, действующий на сердечно-сосудистую систему. При укусе развиваются следующие симптомы: боль, отек и множественные кровоизлияния в области укуса. Кроме того, происходят внутренние кровоизлияния в различных органах тела, появляются тромбозы сосудов. На месте укуса остаются две глубокие ранки от ядовитых зубов (иногда ранка бывает одна). Кровь в этих ранках быстро запекается, и кровотечения из них почти не бывает; окружающие ткани отекают и синеют. Если поражена кисть руки, то через полчаса пальцы перестают сгибаться от очень болезненного отека, который может распространиться вплоть до локтя.

Пострадавшего может тошнить, температура тела повышается, возникает чувство озноба. Резко ухудшается работа сердца, возникают головокружение и рвота, так как происходит сильнейшее поражение кровеносной системы, сопровождающееся внутренней кровопотерей и резким падением кровяного давления. Это вызывает слабость, головокружение и в тяжелых случаях потерю сознания. Наиболее опасен укус гадюки весной, летом ее яд ослабевает.

Мнение эксперта При укусе гадюки ни в коем случае нельзя отсасывать кровь из ранки : яд распространяется по мелким капиллярам, как протекшие на промокашку чернила, и такая процедура совершенно неэффективна, но зато может навредить, ведь таким образом легко занести в кровь инфекцию. Кроме того, во рту могут оказаться ранки, куда также попадет яд. При укусе гадюки: яд распространяется по мелким капиллярам, как протекшие на промокашку чернила, и такая процедура совершенно неэффективна, но зато может навредить, ведь таким образом легко занести в кровь инфекцию. Кроме того, во рту могут оказаться ранки, куда также попадет яд. При попадании в мышечную ткань яд гадюки не представляет большой опасности, но важно не допустить его проникновения глубже, в кровеносную систему. Ведь в этом случае яд попадает во внутренние органы и в первую очередь в почки, что может стать причиной серьезных осложнений. Для того чтобы замедлить распространение яда до приезда врачей, нужно наложить на пораженную конечность жгут (прибегать к этому нужно только в том случае, если вы умеете), а затем туго перебинтовать ее по всей длине. Сразу после этого жгут следует снять. Таким образом, кровоток в укушенной конечности замедлится. Кровь будет выполнять свою функцию: питать ткани кислородом, но яд при этом не проникнет далеко за пределы места укуса. Для этой же цели очень важно обездвижить укушенную конечность. Пострадавшему нужно давать как можно больше питья, желательно простой воды. Стас Журавский Инструктор-методист учебного центра "Первая помощь"



Ни в коем случае нельзя прижигать место укуса, обкалывать его раствором марганцовки, делать разрезы, употреблять алкоголь внутрь. Все это может только навредить. Пострадавшему можно дать обезболивающее и средства от аллергии.

Кавказская гадюка. Фото: ИТАР-ТАСС

Против укусов применяют специальную сыворотку "Антигадюка". Ее компоненты нейтрализуют яд змеи. Действует сыворотка не мгновенно, до облегчения состояния может пройти несколько часов. Вполне вероятно, что, кроме сыворотки, потребуются другие лекарства для коррекции симптомов, которые яд уже успел вызвать. При своевременном лечении через 5-6 суток, а нередко и раньше, все неприятные ощущения полностью исчезнут.

Самостоятельно при укусе гадюки можно обратиться в следующие медцентры:

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