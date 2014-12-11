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Культура

11 декабря 2014, 12:25

Станковую живопись Олега Осина представят в Российской академии искусств

живопись выставки художники экспозиции Олег Осин Российская академия искусств

Фото: aris-art.ru

В выставочном зале Российской академии искусств открылась выставка московского художника Олега Осина "Романтик из оттепели", сообщает телеканал "Москва 24".

Осин – один из характерных представителей московских художников 1960-х годов – периода так называемой "оттепели".

Мастер известен как монументалист. Он создавал мозаики и рельефы, работал над оформлением станции метро "Менделеевская".

На выставке представлены ранние работы Осина, выполненные в жанре станковой живописи. Полотна созданы во время многочисленных путешествий художника по СССР и братским республикам.

Выставка работает до 24 декабря; по будням с 11.00 до 18.00.

Вход свободный, необходимо записаться по телефонам 8 (495) 229-63-52, 8 (909) 674-57-99.

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