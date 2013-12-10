От Москвы до Бужумбуры: самые горячие и холодные места декабря

Москвичи пережили самую суровую ночь с начала этой зимы

Минувшая ночь стала самой морозной в столице с начала зимы – столбики термометров опустились до минус 12,5 градусов. В среду в Москве тоже будет не жарко – синоптики обещают около десяти градусов мороза. О том, где сейчас жарко, а где совсем холодно и о температурных рекордах декабря – в материале M24.ru.

Средняя температура для 10 декабря в Москве составляет минус 5,1 градуса. Таким образом, погода, установившаяся сейчас в столице, на 5 градусов ниже климатической нормы.

Эта зима еще толком не успела начаться, но уже дала понять, что теплых дней ожидать от нее не приходится – минувшей ночью ударили крепкие морозы, и как минимум в среду погода существенно не изменится.

Впрочем, что такое -12 для Москвы зимой? Декабрь традиционно является самым "теплым" зимним месяцем в столице, уступая по силе морозов и январю, и февралю. Но в списке температурных рекордов последнего месяца в году все значения далеко за минус двадцать. Итак, самым "маленьким" среди рекордов декабря является абсолютный минимум для 5 декабря – "всего" минус 21,6 градуса. А самым "морозным" рекордом может похвастаться 28 декабря – минус 38,8 градуса. Так холодно в столице было в 1892 году.

Абсолютный минимум для Москвы был установлен зимой 1940 года. 17 января столбики термометров опустились до -42,2 градуса.

При этом москвичам следует подумать о жителях Якутии. В Верхоянске сейчас минус 35 градусов, правда, для местного климата это скорее обычная температура. Бывало и похлеще – ведь именно Верхоянск оспаривает у Оймякона звание "полюс холода" Северного полушария; в каждом из поселений фиксировались температуры, близкие к 70-градусам.

Фото: ИТАР-ТАСС

Не слишком тепло и в Мурманске, где столбики термометров опустились до 24 градусов мороза. Правда, уже завтра в порту на Кольском полуострове сильно потеплеет – воздух прогреется до плюс 7 градусов. Не обошлось без влияния Гольфстрима, не иначе.

Очень холодно в канадском Виннипеге. Ночью в этом городе будет до 29 градусов мороза.

В ночь на 11 декабря подморозит и в Киеве, где температура воздуха понизится до -15 градусов. Это, безусловно, не порадует многих местных жителей, которые этой зимой проводят на улице гораздо больше времени, чем обычно.

В Антарктиде зафиксировали самую низкую температуру на Земле

Но все это мелочи по сравнению с тем, что происходит в Антарктиде. 8 декабря полярники зафиксировали самую низкую температуру из всех, когда-либо зафиксированных на Земле. В районе японской станции "Купол Фудзи" термометры показали -91,2 градуса по Цельсию. Это на два градуса холоднее предыдущего рекорда, который был зафиксирован в 1983 году на станции "Восток".

При таком морозе серьезно меняется химический состав воздуха – углекислый газ, на повышенное содержание которого часто жалуются жители крупных городов, замерзает, образуя так называемый "сухой лед". Однако говорить о том, что в Антарктиде от этого легче дышится нельзя, так как на морозе содержание кислорода в воздухе тоже сильно снижается.

Пока участники антарктических экспедиций "утепляются", встречая лето, в некоторых других частях света – адское пекло.

Фото: ИТАР-ТАСС





Традиционно жарко в Мекке. Саудовская Аравия вообще не слишком холодное место – минусовые температуры фиксируются здесь исключительно редко, а в Мекке меньше, чем +10, не было никогда. 10 декабря там +32, вполне традиционная температура, местные жители вряд ли будут жаловаться на жару. Абсолютный рекорд температуры в Мекке составляет 51,4 градуса.

Если вам невыносимо холодно, то можно отправиться в Ченнай. В Индии тоже есть свой "полюс тепла". По словам жителей этой страны, в Ченнае бывает "жарко или очень жарко". Это на самом деле так – среднегодовая температура превышает 30 градусов.

Жаркое московское лето. Фото: ИТАР-ТАСС

В Гоа, столь любимом российскими туристами, 10 декабря воздух прогрелся до 32 градусов. А уже в среду станет еще жарче – столбики термометров покажут +35.

Более экзотические варианты отдыха? Пожалуйста! Можно отправиться в столицу Бурунди Бужумбуру отдыхать на озеро Танганьика. Плюс 26 градусов, но небольшой дождь, который может слегка подпортить настроение отдыхающим.

Любители бразильских карнавалов тоже могут забыть о холоде – в Рио-де-Жанейро сейчас около 30 градусов, ярко светит солнце, и отдыхающие загорают на пляже "Копакабана".

Фото: ИТАР-ТАСС

Но вернемся на родину! Отметим, что погода в столице на этой неделе будет крайне неустойчивой, что скажется на самочувствии метеозависимых людей. Если в среду москвичей ждут морозы в 15-18 градусов, то уже к вечеру четверга потеплеет до нуля.

"В четверг жителей столицы ожидает не только резкое потепление к вечеру, но и снегопады с метелью. Такая же погода будет и в пятницу, а в выходные Москва окажется во власти антициклона, который принесет с собой похолодание до 10 градусов мороза", - рассказали корреспонденту M24.ru в "Фобос-центре".

"У природы нет плохой погоды", - гласит народная поговорка. Не так страшны московские морозы, если взглянуть на Якутию или Антарктиду. А любители жары могут воспользоваться новогодними каникулами и снова вспомнить лето на пляжах Гоа, Бужумбуры и Рио-де-Жанейро.

Василий Макагонов