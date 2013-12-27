Приставы арестовали право аренды на 12 участков в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

За ноябрь-декабрь 2013 года судебные приставы наложили 12 арестов на права аренды лесных участков у должников, которые не платят арендную плату в пользу Комитета лесного хозяйства Московской области, информирует пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

"Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве продолжает активное взаимодействие с Комитетом лесного хозяйства Московской области по аресту у нерадивых должников права аренды лесных участков по исполнительным производствам в пользу Комитета", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что если должники не погасят долги в течение 10 дней, права на аренду лесных участков будут оценены и реализованы, а у этих участков появятся новые арендаторы.