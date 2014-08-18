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Общество

18 августа 2014, 16:53

На ВДНХ научат пользоваться городскими электронными сервисами

здравоохранение образование ВДНХ информационные технологии городское хозяйство парки и пешеходные зоны наука и инновации городские электронные сервисы

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

20 августа на ВДНХ ждут всех жителей столицы, идущих в ногу со временем. В павильоне номер 14 пройдет квест, на котором можно будет освоить новейшие городские электронные сервисы, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Познакомиться с мобильными приложениями и различными онлайн-услугами, которые сегодня предлагает своим жителям столица, удастся в форме игры. В павильоне можно будет попробовать в действии московский портал госуслуг и приложения для смартфона, а также узнать, как работает городская система видеонаблюдения.

"Гости павильона смогут задать вопросы, узнать, что нового появится в городских электронных сервисах в ближайшее время. У нас стоят планшеты, на которых можно попробовать в действии все онлайн-услуги. Также можно будет отыскать, к примеру, собственный двор через систему городского видеонаблюдения", - рассказал M24.ru представитель пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

"Мосгорсправка": Городские мобильные приложения

Посетителям павильона номер 14 расскажут о проекте "Школа новых технологий", в рамках которого образовательные учреждения получают возможность освоить современные разработки в сфере обучения. Кроме того, заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров прочтет лекцию о будущем городских сервисов.

Напомним, что "технологическая" специализация вернулась павильону номер 14 "Вычислительная техника и информатика" в соответствии с пожеланиями москвичей. В системе электронных референдумов "Активный гражданин" был проведен опрос о судьбе ВДНХ, горожане предложили создать в этом павильоне тематический музей.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.


Начало квеста - в 11.00.

Как пользоваться обновленным порталом госуслуг

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Сегодня в столице функционируют десятки электронных сервисов. Онлайн-услугами пользуются около 60 процентов москвичей.

В частности, через интернет можно записать ребенка в первый класс, подать заявление в ЗАГС, уточнить информацию о штрафах ГИБДД.

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Сюжеты: Госуслуги в Москве , Ни шагу без смартфона: самые полезные мобильные приложения , ВДНХ: планы, события, перемены

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