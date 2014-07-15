Более 10 новых мобильных сервисов для москвичей появится в этом году

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Порядка 180 тысяч жителей столицы принимают участие в опросах проекта "Активный гражданин", сообщил в эфире телеканала "Москва 24" глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

"Этот проект стартовал в "мертвый сезон" - летом. И меньше, чем за полтора месяца собрать 180-170 тысяч активных пользователей - это достаточно хороший результат", - отметил он.

По его словам, у приложения в настоящее время появляются новые пользователи. Кроме того, в течение года департамент запустит более 10 новых мобильных сервисов, а сейчас уже запущено около 30 мобильных сервисов.

"Мы будем закрывать теперь все платформы, и не только iOS и Android, но активно будем работать и с Windows. На самом деле наша задача - в принципе наращивать большое количество мобильных сервисов. Активно будем работать с эвакуацией автомобилей", - рассказал Ермолаев.

Напомним, в мае 2014 года в Москве по поручению Сергея Собянина было запущено мобильное приложение для онлайн-референдумов "Активный гражданин".

Оно позволяет голосовать через смартфон за варианты развития столицы или высказываться о городских проблемах. Результаты электронных референдумов воплотят в жизнь, а за участие в опросах начисляются баллы.

Набрав 1000 очков, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов. В нем можно будет обменять баллы на городские услуги - велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи и другие полезные мелочи.

За полтора месяца работы в приложении было проведено более 40 опросов. Жителям предлагалось определить функциональное назначение легендарных павильонов ВДНХ, высказать свое мнение по поводу предоставления мест в детских садах приезжим, выбрать дополнительные услуги проката спортивного инвентаря в парках.

Как работает приложение "Активный гражданин"

С момента запуска постоянными пользователями системы "Активный гражданин" стали свыше 160 тысяч москвичей. В общей сложности ими пройдено более 1,5 миллионов опросов.