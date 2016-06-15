Госдума приняла закон о "налоге на Google"

Фото: ТАСС/Михаил Мордасов

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон 18-процентном НДС с продаж в интернете иностранными компаниями электронных услуг, игр, музыки, книг и видео ("налог на Google"), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Помимо контента, налогом обложат рекламу в интернете, предложения по поддержке сайтов, покупке доменных имен и услуг хостинга, права на использование книг, музыкальных произведений, изображений и видеозаписей.

Под действие закона не попадает продажа товаров, если их поставка осуществляется без использования интернета, продажа программ на носителях и услуги провайдера.

Иностранным компаниям, в том числе и посредникам, придется встать на учет в налоговой службе и платить налог, заявление о постановке на учет подается не позднее 30 дней со дня начала оказания услуг.

Фирмы, которые будут уклоняться от регистрации, понесут ответственность за незаконное предпринимательство. Авторы законопроекта отмечают, что следствием новой меры станет деофшоризация российских интернет-компаний, которые находятся под юрисдикцией другой страны для уклонения от уплаты налогов.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2017 года. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отмечает, что внедрение НДС даст возможность получить в бюджет около 10 миллиардов рублей.