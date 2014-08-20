Городские пейзажи Лили Муратовой покажут на "Красном Октябре"

"Афиша": В Paper открылась выставка "Внутри Садового кольца"

В арт-пространстве Paper на "Красном Октябре" открылась выставка городских пейзажей "Внутри Садового кольца". Художница Лиля Муратова запечатлела на полотнах уголки старой, не застроенной высотками, Москвы.

Посетители увидят тихие переулки, уютные дворики и тенистые скверы. Муратова перенесла на холст изображения с фотографий, которые сделала, гуляя по любимым местам, сообщает телеканал "Москва 24".

"Я родилась на Мясницкой, училась на Сретенке – там стояло художественное училище 1905 года. Для меня это родные места, поэтому они мне очень о многом говорят", - рассказала Лиля Муратова.

Художница переносит на холст собственные фотографии, которые делает во время прогулок по любимым местам.

Свои работы Муратова старается не относить к какому-либо конкретному направлению и стилю. Но в ее картинах явно чувствуется советская школа графики.

С 1960 года Лиля Муратова работала в московских книжных издательствах иллюстратором. Также сотрудничала со студией "Диафильм".



Первая персональная выставка Муратовой состоялась в 1997 году в культурном центре на Петровских линиях. С 1960 года Лиля Муратова работала в московских книжных издательствах иллюстратором. Также сотрудничала со студией "Диафильм".Первая персональная выставка Муратовой состоялась в 1997 году в культурном центре на Петровских линиях. Картины художницы находятся в частных коллекциях Москвы, США, Австрии и Швейцарии.





Вход на выставку свободный. Экспозиция открыта до 28 августа.