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Новости

18 апреля 2016, 14:21

Культура

Жителей столицы познакомят с культурой родины царицы Савской

Фото предоставлено организаторами

26 апреля в Музее Востока в рамках Недели йеменского культурного наследия откроется выставка "На земле царицы Савской", которая продлится до 3 мая.

Посетители увидят предметы этнографии, традиционных ремесел и изобразительного искусства этой страны. Йемен – это родина не только библейской царицы Савской, но и уникальной древней цивилизации, возникшей в конце 2-го тыс. до н.э. Именно отсюда вывозили ладан и мирру, высоко ценившиеся в те времена.

Здесь гости познакомятся с увлекательной историей Йемена и узнают, какие памятники культуры сохранились до наших дней.

Дата: 26 апреля – 3 мая

Место: Государственный музей Востока

Адрес: Никитский бульвар, д.12а

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