"Свидание с персонажами" Александра Войцеховского пройдет в Галерее ХХI век

Фото: kultura.mos.ru
Выставка питерского художника и рассказчика Александра Войцеховского "Свидание с персонажами" откроется 20 января в Галерее ХХI век.
Рисунки художника ироничны. Его герои действуют в рамках пластичного языка графики.
По словам куратора выставки Евгения Гриневича, Войцеховский "поет" карандашами.
"Человеческое лицо автора, доброго и приветливого, говорящего и слушающего вас, проявлено в каждом из его произведений. Такой человек. Такой художник. Таковы и его произведения", - отметил Гриневич.
Как сообщили в столичном департаменте культуры, некоторые герои художника обретут на выставке реальные размеры и выйдут из плоскости листа в пространство зала.
Александр ВойцеховскийРодился в 1964 году в Москве, переехал в Санкт-Петербург, где и живет по сей день. Десять лет работал врачом "неотложки", участвовал в экспедициях в Центральную Азию.
Дебютная профессиональная выставка рисунков Войцеховского состоялась в 1994 году. Групповые и персональные выставки художника проходили в России, США, Израиле, Японии, Англии, Франции, Германии и Швейцарии.
Сайты по теме