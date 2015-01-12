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Культура

12 января 2015, 18:50

"Свидание с персонажами" Александра Войцеховского пройдет в Галерее ХХI век

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Фото: kultura.mos.ru

Выставка питерского художника и рассказчика Александра Войцеховского "Свидание с персонажами" откроется 20 января в Галерее ХХI век.

Рисунки художника ироничны. Его герои действуют в рамках пластичного языка графики.

По словам куратора выставки Евгения Гриневича, Войцеховский "поет" карандашами.

"Человеческое лицо автора, доброго и приветливого, говорящего и слушающего вас, проявлено в каждом из его произведений. Такой человек. Такой художник. Таковы и его произведения", - отметил Гриневич.

Как сообщили в столичном департаменте культуры, некоторые герои художника обретут на выставке реальные размеры и выйдут из плоскости листа в пространство зала.

Александр Войцеховский

Родился в 1964 году в Москве, переехал в Санкт-Петербург, где и живет по сей день. Десять лет работал врачом "неотложки", участвовал в экспедициях в Центральную Азию.

Дебютная профессиональная выставка рисунков Войцеховского состоялась в 1994 году. Групповые и персональные выставки художника проходили в России, США, Израиле, Японии, Англии, Франции, Германии и Швейцарии.

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