Проект о городском пейзаже Можайского района представят на выставке в "Сколково"

Фото: организаторы проекта "Фасад"

Художественно-архитектурный проект "Фасад" стартует в галерее-мастерской "Сколково" 18 декабря. В этот же день откроется одноименная выставка, которая станет первым этапом исследования Можайского района.

В рамках выставки местные жители представят собственный взгляд на городской пейзаж своего района. Организаторы проекта постараются изменить угол зрения москвичей на привычный облик кирпичных пятиэтажек, хрущевок и многоэтажек.

Раньше люди сами строили себе жилище, которое отражало характер их владельцев. Сейчас же, в век массовой жилой застройки, дома похожи один на другой.

В каждом зале галерее будет специальная стена, на которой посетители могут нарисовать идеальный городской пейзаж. На стене также можно разместить фотографии района или своей квартиры.

На выставке москвичам расскажут о домах, в которых они живут. Когда спроектировано здание, кто и в каком году его построил, есть ли в Москве похожие застройки – об это расскажут эксперты проекта "Фасад".

"Экспозиция построена в хронологическом порядке по этапам застройки местности. Чертежи и статистические данные сопоставляются с реальной жизнью", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Участвовать в проекте могут не только взрослые, но и дети. Они представят свое видение внутренней жизни дома. Детские работы планируют включить в экспозицию выставки.

Добавим, что 13 и 14 декабря состоится вводная экскурсия по Можайскому району. Мероприятие проведет москвовед Денис Ромодин.

Выставка "Фасад" будет работать до 30 января. Вход свободный.