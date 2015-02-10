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Культура

10 февраля, 14:44

В Галерее на Солянке расскажут историю создания "Левиафана"

выставки Андрей Звягинцев Левиафан

Фото: sonyclassics.com/leviathan

Историю создания "Левиафана" Андрея Звягинцева расскажут в Государственной галерее на Солянке. Здесь 18 февраля откроется выставка, посвященная фильму, получившему "Золотой глобус" и претендующему на "Оскар", сообщили M24.ru в пресс-службе галереи.

Выставка "Левиафан. Процесс" представит снимки, сделанные во время съемок фильма – в частности, виды северной природы, портреты актеров. Еще будут показаны видеозаписи со съемочной площадки.

Рассмотреть реальность "Левиафана" станет возможным благодаря совместной работе фотографа Анны Матвеевой, куратора и художника Кати Бочавар и видеоартиста Алексея Береснева.

"Фотография на съемочной площадке – это репортаж, но в пространстве, где есть свои правила, где все увлечены интенсивным и деликатным делом. Снимать в этот момент страшно, неловко, а иногда даже стыдно", - рассказала фотограф Анна Матвеева.

В пресс-службе галереи отметили, что в рамках выставки пройдут встречи с создателями "Левиафана".

Выставка будет работать до 8 марта.

В 2004 году в Галерее на Солянке прошла выставка, посвященная "Возвращению" Звягинцева. Ее подготовил директор галереи Борис Павлов. Были представлены работы фотографа Владимира Мишукова и самого режиссера картины Андрея Звягинцева.


Мировая премьера "Левиафана" состоялась в мае 2014 года в рамках основной конкурсной программы 67-го Каннского международного кинофестиваля. На киносмотре картина была удостоена награды "За лучший сценарий" (написанный Андреем Звягинцевым и Олегом Негиным). Позже картина получила награды на многих других престижных мировых кинофестивалях, в том числе на Мюнхенском кинофестивале.

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28 января в кинотеатре "Москва" прошел спецпоказ "Левиафана". На премьере присутствовали создатели фильма и члены киноклуба кинотеатра. В российский прокат фильм вышел 5 февраля. Зрители могут увидеть ленту в отредактированной версии - мат был заглушен.

Добавим, что "Левиафан" оказался на четвертом месте российского кинопроката по итогам минувших выходных. Картина собрала около 0,7 миллиона долларов.

Критики считают "Левиафана" главным событием в мире российского кино за последнее время. Так, Артемий Троицкий назвал его фильмом 2014 года.

Андрей Звягинцев

Кинорежиссер, актер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет новосибирского театрального училища. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве.

В 2003 году вышел фильм Звягинцева "Возвращение", который принес режиссеру популярность. Лента отмечена двумя премиями "Ника" и двумя "Золотыми львами" в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссерский дебют". В числе режиссерских работ Андрея Звягинцева - фильмы "Изгнание" (2007 год), короткометражка "Апокриф" (2008), "Тайна" (2011 год) и "Елена" (2011).

Интервью M24.ru с Андреем Звягинцевым можно прочесть тут.

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