Завершились дебаты кандидатов от 31-го избирательного округа

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На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 31-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Александр Курафеев (КПРФ), Анна Новикова (ЛДПР), Олег Сухов (самовыдвиженец), Варвара Грязнова ("Яблоко"), Сергей Зверев ("Единая Россия"), Сергей Анохин ("Справедливая Россия").

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Александр Курафеев заявил, что приоритетом в своей работе считает борьбу с наркоманией и алкоголизмом в среде молодежи. Анна Новикова отметила, что идет в Мосгордуму, чтобы бороться с проблемами экологии и здоровья.

Олег Сухов подчеркнул, что как адвокат, знает, какие законы необходимо менять и принимать в столице. Варвара Грязнова призналась, что хочет сделать чиновников "более подконтрольными" жителям Москвы. В свою очередь, Сергей Зверев сообщил, что его работы в Мосгордуме позволяет ему представлять интересы граждан. Сергей Анохин рассказал, что в случае победы на выборах займется укреплением местного самоуправления.

Участники дебатов обсудили миграционную политику, первые шаги на посту депутата Мосгордумы, местное самоуправление, а также снос дома культуры на Нагорной.

После этого кандидаты произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ № 31 Районы: Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино Кандидаты: Анохин Сергей Владимирович

Родился в 1956 году, живет в Подольске (Московская область). Работает в ООО "МД Ресурс". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Грязнова Варвара Леонидовна

Родилась в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "Агентство Варвары Грязновой". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

Зверев Сергей Иванович

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Курафеев Александр Юрьевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в Региональной общественной организации потребителей "Общество защиты прав потребителей "ПотребТоргКонтроль". Занимает должность председателя. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Новикова Анна Сергеевна

Родилась в 1991 году, живет в Санкт-Петербурге. Временно не работает. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Пынзарь Михаил Васильевич

Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность начальника Департамента. Самовыдвиженец.

Сухов Олег Владимирович

Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в Адвокатской палате города Москвы. Занимает должность адвоката. Самовыдвиженец.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.