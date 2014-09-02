Ежегодный фестиваль StudentSport Fest пройдет 6 сентября в "Лужниках"

Фото: studentsport.ru

II ежегодный Фестиваль студенческого и молодежного спорта StudentSport Fest-2014 пройдет 6 сентября в "Лужниках".

Призовой фонд фестиваля (100 тысяч рублей) разыграют более 2 тысяч спортсменов-любителей на 30 спортивных площадках в соревнованиях по пяти видам спорта: волейбол 4 на 4, мини-футбол, регби, черлидинг и армспорт.

В рамках фестиваля пройдут самые массовые в столице турниры по мини-футболу и волейболу. Так, на 10 площадках сразятся 96 футбольных команд, а волейбольные соревнования пройдут на 12 площадках с участием 48 мужских и 16 женских команд.

Кроме того, для зрителей и болельщиков организуют лаунж-зону с удобными пуфиками, аттракционами и спортивными конкурсами. Профессиональные аквагримеры разукрасят всех желающих логотипами любимых команд.