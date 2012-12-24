Беседы с архитекторами: Александр Скокан

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на международном архитектурном фестивале "Зодчество" сообщил, что столичные власти планируют создать бюро "Новая Москва", которое займется развитием присоединенных территорий. А к работе в бюро будут привлечены участники конкурса на разработку проекта концепции развития московской агломерации.

Александр Скокан. Фото предоставило бюро "Остоженка"

Портал M24.RU поговорил с директором и главным архитектором бюро "Остоженка" (финалистом конкурса) Александром Скоканом о конкурсе на развитие московской агломерации, о дальнейшей работе над проектом "Большая Москва", и о том, почему парламентский центр должен разместиться в Зарядье.

– Александр Андреевич, в рамках конкурса Ваш коллектив предложил как идеи, которые носят общий характер, – развитие сельхозземель в Новой Москве, так и конкретные предложения – например, создание музея в здании Киевского вокзала. Скажите, пожалуйста, какие из идей Вы считаете надо реализовать в первую очередь?

– Сложный вопрос. Что касается сельхозземель, то это вопрос не градостроительный, не архитектурный, скорее, общегосударственный и общеэкономический, так как необходимо создать условия и предпосылки для развития земель, одного желания здесь мало. Если нет экономических условий, то это никогда не произойдет. Известно, что сельское хозяйство – не самое выгодное дело, намного выгоднее продать землю и построить там семнадцатиэтажные дома. Что касается Киевского вокзала, есть парижский опыт – вокзал Орсе, который еще в 1970-х годах был превращен в культурный центр и музей. А железнодорожные пути вдоль Сены, которые к нему подходили, были застроены. Похожая ситуация и у нас. Если мы посмотрим аэрофотосъемку Москвы, то мы увидим огромные территории в центре города, которые заняты сортировочными станциями и путями. Это неэффективное использование ценных городских ресурсов. Поэтому мы считаем, что электрички, которые идут на Киевский вокзал, могут останавливаться раньше, перед Третьим кольцом, а пространство, которое сейчас занято подъездными путями, может быть превращено в бульвары, застроено жилыми и офисными зданиями. А очень красивое здание вокзала может быть превращено в культурный и общественный центр.

– А остальные вокзалы при этом будут выполнять свою функцию?

– Надо внимательно смотреть все вокзалы. Вблизи Ленинградского, Ярославского, Рижского вокзалов расположены километры путей, которые еще в 1970-е годы институт Генплана предлагал развивать и застраивать. Но это требует серьезной реорганизации подъездного хозяйства.



– Вернемся к конкурсу развития московской агломерации. Вы говорили, что парламентский центр может разместиться в Зарядье. Вы по-прежнему так считаете?

– Да, я считаю, что в Зарядье может разместиться и парламентский центр, и парк. Парламентский центр можно поставить на диагонали домов 18 века, которая ведет к Красной площади, храму Василия Блаженного. А все, что между этой диагональю и набережной, может занять парк.

– Ваша концепция не предполагает застройки территории Новой Москвы. А какие территории, на Ваш взгляд, стоит застраивать в старой Москве, помимо подъездных путей?

– Новая территория – это большой соблазн и искушение. Если мы разумно распорядимся этими земельными ресурсами – для развития сельского хозяйства, отдыха, минералогических курортов, создания научных, образовательных и больничных кластеров, – тогда в этом будет польза для города. А если эта территория заполнится семнадцатиэтажными домами, то тогда будет большая беда и для Москвы, и для Подмосковья. В самом городе достаточно много резервов для застройки – это и железнодорожные сортировочные станции, и бывшие промышленные территории, которые используются просто как склады. Площадь этих территорий примерно равна площади территорий потенциально пригодных для застройки в Новой Москве. Но, конечно, проще выйти в поле и застроить бывшую колхозную пашню, чем строить в Москве. Но нам кажется, что не стоит искать простых решений для такого большого и сложного города как Москва.

– Планируете ли Вы продолжить работу над проектом "Большая Москва"?

– Если нас пригласят к работе, то естественно, мы будет рассматривать возможность нашего участия.

Беседовала Софья Кондрашина