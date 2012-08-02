Дневники Олимпиады: день шестой

По итогам шестого дня Олимпиады российские спортсмены занимают десятое место в общем зачете. В синхронных прыжках отличились Илья Захаров и Евгений Кузнецов. В гонках на велошоссе – Ольга Забелинская



Великая и серебряная

Медальная копилка сборной России на Олимпийских играх в Лондоне продолжает пополняться – “серебро” в индивидуальном первенстве завоевала саблистка Софья Великая. Можно ли это считать успехом?

Перед финальным матчем с кореянкой Джийон Ким нашу фехтовальщицу считали фаворитом. На предыдущей стадии была уверенно обыграна украинка Харлан, олимпийская чемпионка Пекина, наиболее грозная соперница Великой. Казалось бы, от надежд на “золото” у спортсменки с Востока не должно остаться и следа после пары минут поединка...

Происходило же совершенно иное – кореянка, на которую не давил груз ответственности, действовала настолько раскованно и агрессивно, что Софья растерялась. После того как счет по уколам стал 2:5 в пользу Ким, в действиях Великой появилась обреченность.

Итоговый результат поединка - 9:15 в пользу корейской спортсменки, а у нас снова “серебро”. Пока высшие награды в копилку России сумели принести только дзюдоисты.

Горячая победа в холодном бассейне

Продолжает приятно удивлять женская сборная России по водному поло, довольно легко переигравшая итальянок. Наша команда не считалась специалистами фаворитом соревнований, но проходит путь к плей-офф олимпийского турнира без осечек.

Сборная Италии две четверти на равных сражалась с нашей дружиной, но в третьей провалились – 1:4, что и предопределило исход матча. Уверенная победа команды России со счетом 7:4 практически гарантирует нашим девушкам выход в следующий круг.

Заключительный матч предварительного этапа российская дружина проведет против австралиек, сообщает Чемпионат.ком

Ещё немного, ещё чуть-чуть…

Женская команда нашей страны по гандболу не сумела согреть сердца болельщиков, уступив хорватским спортсменкам с итоговым результатом 28:30.

Первая половина игры была абсолютно равной (15:15), но в концовке больше сил осталось у соперниц, которые сумели добиться комфортного преимущества. Последние минуты матча сборная Хорватии провела в глубокой обороне.

Финальный свисток застал нашу команду в пассивной атаке.

После трёх игр сборная России делит с Черногорией второе место в группе А. Следующими соперниками наших девушек будут лидеры группы — бразильянки.

Очередной триумф “звездно-полосатых” пловцов

Женская сборная США одержала победу на турнире по плаванию в эстафете 4х200 м вольным стилем. Серебряными призёрами соревнований стали представительницы Австралии, а тройку сильнейших замкнули спортсменки из Франции.

Российские пловчихи не были представлены в финале этой плавательной дисциплины на Олимпийских играх в Лондоне.

Плавание принесло США восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали на играх. Это почти в два раза больше, чем суммарное количество российских наград во всех дисциплинах.

Мировой рекорд венгерского спортсмена

Главной неожиданностью шестого дня Олимпиады стал результат, показанный в плавании возрастным спортсменом из Венгрии.

Даниэль Гюрта стал победителем турнира по плаванию на Олимпиаде в Лондоне на дистанции 200 м брассом. Гюрта показал время 2 минуты 7 и 28 сотых секунды, установив тем самым новый мировой рекорд.

Серебряным призёром соревнований стал Майкл Джеймесон из Великобритании, а тройку сильнейших на этой дистанции замкнул Рио Татеши из Японии.

Стоит отметить, что венгерский пловец выступал ещё на Олимпийских играх в Афинах и занял там второе место в этой же дисциплине.