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16 мая 2012, 19:45

В центре Москвы пройдет велопарад

велосипедисты велосипеды велопробег

Иллюстрация: letsbikeit.ru

В ближайшее воскресенье, 20 мая, в ЦАО Москвы состоится велосипедный парад "Let’s bike it". Он начнется в 16 часов и пройдет в рамках года развития велосипедного движения.

Основная идея мероприятия - поддержка развития велотранспорта в городе. Поэтому парад не ставит перед собой задачу по проведению велогонки, а приглашает к участию всех желающих старше 14 лет, которые хотят выразить свою поддержку развитию велоинфраструктуры в столице, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию. Инициатива велопарада поддержана столичными велоклубами и властями города.

На данный момент планируется участие более пяти тысяч человек на шоссейных, горных, городских круизерах, тандемах, одноколксных, складных и многих других разнообразных моделях велосипедов. Также организаторы обещают, что вместе с остальными участниками по центру столицы на велосипедах проедутся московские чиновники и звезды российской эстрады.

Маршрут велосипедистов определен заранее: они проедут по набережной Москва-реки вдоль Кремля и Красной площади до Васильевского спуска и обратно. Все желающие поучаствовать в старте, но не имеющие велосипедов, смогут взять их напрокат.

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