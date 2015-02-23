Режиссер "Убойной силы" Евгений Татарский скончался в Петербурге

В Петербурге скончался режиссер и сценарист Евгений Татарский

В Санкт-Петербурге из жизни ушел режиссер "Убойной силы" Евгений Татарский. Народному артисту России было 76 лет. Как рассказали друзья, недавно режиссер получил травму, а сегодня ему резко стало хуже, передает канал "Москва 24".

Прощание пройдет на "Ленфильме". Когда состоится панихида и где похоронят народного артиста, позже сообщат родственники.

Евгений Татарский родился 10 сентября 1938 года в Ленинграде. Окончил режиссерский факультет Ленинградского института культуры. Среди его известных работ - "Золотая мина", "Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы", "Джек Восьмеркин, американец", "Тюремный романс", "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

Татарский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" за большой вклад в развитие кинематографа и многолетнюю творческую деятельность. Также он являлся Народным артистом РФ и заслуженным деятелем искусств РФ.