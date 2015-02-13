"Дома-книжки" на Новом Арбате подсветили сердцами ко Дню всех влюбленных

Фото: depteh.mos.ru

Вечером 13 февраля на "домах-книжках" Нового Арбата появится видеоинсталляция ко Дню всех влюбленных, сообщает пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства. На медиа-фасадах забьются алые сердца.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, в отличие от неоновой подсветки, медиа-фасады буквально обволакивают здания и формируют облик архитектурного объекта в темное время суток. Он добавил, что изменения коснулись не только "домов-книжек".

"Подсветка соседних зданий изменит и светодинамику. Оценить праздничный сценарий своими глазами можно будет в течение трех дней. Сердца начнут биться с наступлением темноты в пятницу, а в воскресенье вечером на медиа-фасады вернуться ежедневные видеоролики", - сказал Бирюков.

В следующий раз архитектурно-художественную подсветку можно будет увидеть 21 февраля. Медиа-фасады Нового Арбата покажут зрителям несколько роликов ко Дню Защитника отечества: самолеты, солдаты, подводная лодка, развевающийся флаг, награды, георгиевская ленточка, вечный огонь и салют.

Сюжеты будут сменять друг друга в течение 5 минут, а потом в закольцованном режиме на протяжении нескольких дней будут радовать гуляющих пешеходов и проезжающих мимо автолюбителей.

Напомним, в честь Дня государственного флага России знаменитые "дома-книжки" на Новом Арбате превратились в огромные триколоры. Для медиа-фасадов создали ролики, в которых изображение развевающегося российского флага чередовалось с панорамами столицы.

Добавим, до 2016 года в столице планируется оснастить объектами архитектурной подсветки около двух тысяч зданий, в том числе в этом году - 352 здания.