Более 2 тысяч вывесок в Москве упорядочат к ноябрю

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К 1 ноября в Москве будут упорядочены более 2 тысяч вывесок. Их повторная проверка началась с 1 июля. ОАТИ уже направило уведомления тем хозяевам, чьи вывески должны быть сняты, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на оперативном совещании в мэрии.

В то же время Сергей Собянин поручил и.о. заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову проверить внешний вид фасадов, когда будет закончена работа с вывесками.

Напомним, Москомархитектура разработала пилотный проект, по которому 11 центральных улиц Москвы обзаведутся специальным дизайн-кодом. Он, в частности, коснется Арбата, Нового Арбата и Тверской. Владельцы вывесок и рекламных щитов должны будут привести их в соответствие с новыми правилами. В противном случае в их отношении будут приняты административные меры.

В ходе проверки выяснилось, что из 688 существующих в центре информационных конструкций действующее разрешение имеется на 208, у 108 закончился период действия разрешения, а 372 не имеют его вовсе. При этом 360 конструкций не соответствуют новым правилам. В эту категорию попала, в частности, вывеска магазина "Москва" на Тверской, занимающая 4 этажа.