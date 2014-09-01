"Активные граждане" выскажут мнения о внешнем виде летних кафе

Фото: ИТАР-ТАСС

На портале городских референдумов "Активный гражданин" открылся опрос, посвященный внешнему виду летних кафе. Москвичей спрашивают о том, как они оценивают изменение облика летних веранд.

"Активным гражданам" предложили пять вариантов ответа:



положительно, стало лучше;

положительно, но и раньше было неплохо;

раньше было лучше;

не заметил изменений;

затрудняюсь ответить.

За прохождение опроса начисляется 20 баллов.

Напомним, что этим летом в Москве открылось около 2 тысяч летних кафе. 120 из них расположены на пешеходных зонах, а более 90 – в парках. Эстетический вид уличных кафе ранее вызывал многочисленные нарекания со стороны москвичей. Многие из них портили архитектурный облик города.

Как будут выглядеть летние кафе в Москве

В итоге проблему решили на законодательном уровне: с 17 июня 2014 порядок обустройства летних кафе в Москве определяется новым регламентом. Власти утвердили требования к размещению летних кафе: габариты, цвет, стилистику, материалы и другие параметры.

Открывать подобные заведения теперь можно только с использованием таких элементов оборудования, как маркизы, зонты и настилы. При этом высота зонтов, например, не должна превышать высоту первого этажа строения, к которому примыкает кафе.

Документ распространяется на территорию Бульварного кольца, а также пешеходные зоны. Планируется, что в пределах внешних границ ТТК новый регламент заработает уже в новом году, а за их пределами – с 1 января 2016 года.

Отметим, с момента запуска постоянными пользователями сервиса "Активный гражданин" стали свыше 250 тысяч москвичей. Самые инициативные уже получили за 5,5 тысяч бесплатных билетов для проезда в общественном транспорте. Кроме того, москвичам досталось около тысячи парковочных часов за участие в опросах.

Напомним, для доступа к магазину бонусов "Активного гражданина" необходимо набрать более тысячи баллов. Эту отметку преодолели уже 6,5 тысяч пользователей. Максимальное количество баллов на сегодняшний день - 2 424. В пунктах выдачи призов, которые расположены в 11 столичных МФЦ, выдали уже 840 подарков.

"Активный гражданин" - на что повлияли горожане

На "Активном гражданине" ранее обсуждали реконструкцию Триумфальной площади, после чего в проект были внесены изменения, предложенные горожанами.

Кроме того, внутри Бульварного кольца про просьбе "активных граждан" не будут снижать максимально разрешенную скорость до с 60 до 40 км/ч. Об этом на заседании президиума столичного правительства 19 августа сообщил Сергей Собянин.

Самые активные участники референдумов поучаствуют и в открытии Дня города 6 сентября. Приглашения разосланы нескольким сотням участникам проекта, набравшим наибольшее число баллов. Попасть на мероприятие смогут первые 200 человек, которые подтвердят свое участие.

Для самых активных пользователей тоже появились новые поощрения. "Активные граждане" теперь смогут без очереди попасть на массовые мероприятия через отдельный вход. Они получат доступ в закрытые зоны отдыха на городских праздниках и будут получать VIP-приглашения на главные праздники, организуемые мэрией. Баллы за это списываться не будут.

Как ранее сообщало M24.ru, за посещение городских мероприятий и отметки в приложении электронных референдумов "Активный гражданин" москвичам тоже начнут дарить подарки. В течение месяца для участников проекта "Активный гражданин" появится возможность "чекиниться" и оставлять комментарии как в приложении Foursquare. Отметиться можно будет на городских праздниках, концертах при поддержке мэрии, а также на новых станциях метро, встречах с главами районных поликлиник и ярмарках выходного дня. Присутствующие на одном и том же мероприятии пользователи смогут общаться в специальном чате.