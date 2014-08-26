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Происшествия

26 августа 2014, 23:59

Расследование дела московского "школьного стрелка" завершено

убийства ЧП следствие суды школьники адвокаты обвиняемый стрельба в школе

Расследование дела о стрельбе в московской школе №263 завершено

Расследование дела о стрельбе в московской школе №263 завершено. Речь идет о событиях в начале февраля, когда десятиклассник, вооруженный винтовками своего отца, захватил заложников на северо-востоке столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам адвоката обвиняемого, материалы направлены в прокуратуру. Проведенная весной экспертиза показала, что молодой человек психически болен. По заключению юриста, теперь суд должен отправить юношу на лечение.

Ранее M24.ru сообщало, что Следственный комитет будет ходатайствовать о принудительном лечении ученика, убившего двоих человек в московской школе №263 в Отрадном.

Специалисты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского обнаружили у 10-классника Сергея Гордеева прогрессирующую параноидную шизофрению.

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Напомним, 3 февраля ученик московской школы №263 пришел в школу с винтовкой и карабином, убил учителя географии Андрея Кирилова и ранил двоих полицейских, один из которых впоследствии скончался. Несколько человек также получили ранения.

Нейтрализовать ученика удалось лишь после прибытия его отца, который вошел в школу в бронежилете и уговорил сына сдаться. Школьник успел произвести не менее 11 выстрелов.

Уголовное дело против него возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса: "Захват заложников", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

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