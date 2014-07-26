Суд изберет меру пресечения подозреваемым в убийстве пенсионерки

Предполагаемым убийцам московской пенсионерки назначат меру пресечения

В субботу, 26 июля, Преображенский суд назначит меру пресечения для предполагаемых убийц московской пенсионерки Татьяны Хохряковой. Накануне полиция задержала троих подозреваемых. По версии следствия, двое из них подкараулили 63-летнюю женщину в подъезде и сделали ей смертельный укол. Как считают правоохранители, в шприце находился препарат для резкого снижения артериального давления, сообщает телеканал "Москва 24".

За убийство женщины еще один задержанный - предполагаемый заказчик преступления - пообещал выплатить около 16 тысяч рублей. Москвичка могла стать жертвой черных риелторов. Женщина долгое время жила одна и заключила договор пожизненной ренты, по условиям которого ежемесячно получала деньги в обмен на право собственности на квартиру после ее смерти.

Сейчас правоохранители проверяют арестованных на причастность к другим аналогичным преступлением.

Напомним, 7 июля на 4-й Сокольнической улице жительницу Москвы убили уколом шприца в бедро. Преступники вкололи женщине какой-то препарат и скрылись. Через некоторое время потерпевшая скончалась, успев рассказать соседке о том, что с ней произошло. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.