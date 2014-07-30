Все клиенты "Экспо-тура" получат компенсации - АТОР

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Страхового покрытия приостановившей деятельность компании "Экспо-тур" хватит на компенсации туристам, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Ответственность туроператора застрахована на сумму 30 миллионов рублей компанией "Адвант Страхование". При этом, по данным Российского союза туриндустрии, ущерб клиентов составляет 18 миллионов рублей.

В пресс-службе РСТ уточняют, что от приостановки деятельность туроператора пострадали более тысячи туристов. Из них 400 купили путевки на круиз на теплоходе "Адриана", который был отменен. Еще 640 туристов должны были поехать на российские курорты, в частности, в Крым, Сочи, Анапу и Геленджик. За границей клиентов туроператора сейчас нет.

Одной из причин приостановки деятельности "Экспо-тур" в РСТ называют проблемы с новым проектом компании - круизом по Черному морю. Отмечается, что круизный теплоход "Адриана" должен был заходить в порты Новороссийска, Ялты, Сочи, Севастополя и Стамбула. Но в этом сезоне маршрут претерпел изменения. Туристы смогут выйти в порт только Севастополя и Стамбула. Клиенты "Экспо-тура" потребовали вернуть деньги, и были направлены туроператором в страховую компанию.

Чтобы получить всю сумму, потраченную на путевку, туристу нужно обратиться с требованием о возврате денег.

Какие документы нужно предъявить в страховую В требовании необходимо указать: фамилию, имя и отчество туриста

дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного в качестве финобеспечения ответственности туроператора

номер договора о реализации турпродукта и дату его заключения

наименование туроператора и турагента

информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта

ссылку на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику

размер денежных средств, подлежащих уплате туристу



К требованию нужно приложить:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала)

документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом В требовании необходимо указать:



Требование о выплате возмещения необходимо предъявить в течение срока действия финобеспечения "Экспо-тур" – до 31 мая 2015 года.

Напомним, 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме также назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

По оценкам Ростуризма, на тот момент за границей находились до 6,5 тысяч клиентов турфирмы. Как сообщает канал "Москва 24", ожидается, что к 29 августа все клиенты турфирмы вернутся в Россию.

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами".

Кроме того, с проблемами столкнулись клиенты компаний Tez tour и Pegas, которые уже третьи сутки не могут вылететь из аэропорта Тель-Авива. Авиасообщение с Израилем было прервано после того, как одна из выпущенных из сектора Газа ракет упала по соседству с Тель-Авивским аэропортом имени Давида Бен-Гуриона.