Почти 70% туристов из Москвы отметят Новый год за рубежом

Почти 70% туристов из Москвы отметят Новый год в жарких странах

Около 70% жителей Москвы на новогодние праздники отправятся в жаркие страны, сообщает телеканал "Москва 24".

Все больше жителей столицы предпочитают уезжать из города и встречать праздник не возле елки, а на пляже. У турагенств начался сезон активных продаж. На первом месте по популярности находятся морские курорты.

На втором - горнолыжные курорты и экскурсионные поездки в Европу. Путешествия в дальние государства москвичей привлекают меньше - тратить время на перелет многие не хотят.

Впрочем, стоимость тура - не самый важный критерий. На хороший отдых горожане готовы потратиться. Остаются популярными и так называемые горящие туры. Так, например, поездка на неделю в Чехию стоит около 40 тысяч рублей (цена на двоих); в Египет - 45 тысяч рублей; в Таиланд - около 100 тысяч рублей.

Правда, по словам экспертов, в этом году новогодние туры продаются хуже. Спрос упал из-за перемен в банковском секторе - несколько банков лишились лицензии, а их клиенты - своих вкладов.