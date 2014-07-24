Новый маршрут разработан для двухэтажных туристических автобусов

"План города": Сергей Шпилько - о том, как развивается туризм в Москве

Московские власти разработали новый маршрут для туристических двухэтажных автобусов (даблдекеров). Он пройдет через Парк культуры, "Музеон" и Воробьевы горы, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" председатель комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы Сергей Шпилько.

Планируется, что 15 автобусов выйдут на новый маршрут уже в конце июля.

Сейчас двухэтажные туристические автобусы курсируют по двум маршрутам. Первый был запущен в 2012 году, второй – летом 2013 года. Оба маршрута начинаются на Болотной набережной, однако один длится 60 минут и проходит по Моховой и Бульварному кольцу, через Красную площадь и Театральную, а второй маршрут рассчитан на 90 минут и проходит через Новый Арбат, Смоленскую площадь и набережную Тараса Шевченко.

Во время автобусных путешествий иностранцы и жители других городов могут посмотреть на Кремль, Красную площадь, Манеж, Собор Василия Блаженного, Большой театр, Храм Христа Спасителя и прочие прославленные места столицы.

Как развивается туризм в Москве

Кроме того, для удобства туристов в Москве разработана единая мультиязычная навигация. "Во всех аэропортах существует мультиязычная навигация. Проблемы с навигацией нет, есть справочные службы, появились туристическо-информационные центры во Внукове, в ближайшее время появятся в Шереметьеве и Домодедове", - пояснил Сергей Шпилько.

Также на улицах гостям столицы помогает туристическая полиция и волонтеры.

Напомним, в 2013 году в Москву прибыло 5,6 млн туристов. Чаще всего российскую столицу посещают гости из Китая, Германии и Франции. С 2012 года в здании Исторического музея на Площади революции работает информационный центр для туристов. Он стал точкой концентрации иностранцев и россиян, которые посещают Красную площадь, Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года. Там они могут получить карты, буклеты и путеводители на восьми языках, а также узнать о музеях, гостиницах, ресторанах и других интересных для посещения объектах.