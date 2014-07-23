Для помощи российским туристам в Греции развернули специальный штаб

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В Москве развернули специальный штаб для помощи российским туристам в Греции. Все они являются клиентами турфирмы "Нева", которая 16 июля приостановила свою деятельность из-за финансовых проблем. В свою очередь греческий туроператор Beleon Tours требует от россиян повторной оплаты проживания.

"Мы развернули штаб, куда вошли представители МЧС, ассоциации "Турпомощь", страховые компании. Мы обратились к властям Греции через посольство, чтобы права российских туристов не ущемлялись", - сообщил журналистам замглавы Ростуризма Николай Королев, его слова передает Агентство "Москва".

Королев добавил, что в ведомстве работают телефоны "горячей линии".

Напомним, на момент закрытия турфирмы за границей находились около 6 тысяч ее клиентов. Компания не внесла деньги за бронь отелей для туристов, которые сейчас находятся в Греции.

"Нас привезли в отель, дали переночевать, а утром сообщили, что нужно доплатить за три дня. В случае внесения денег "Невой" нам бы их вернули". "Нева" денег так и не перечислила. Пришлось оплатить свое проживание с первого до последнего дня", - рассказала в эфире канала "Москва 24" пострадавшая россиянка Татьяна Мейснер.



При этом по словам главы комитета Всероссийского союза страховщиков Галины Гуляевой, обязательства туроператора "Нева" могут превысить 550 миллионов рублей, передает "Интерфакс". Она пояснила, что эта оценка считается приблизительной и приводится с учетом расходов фонда "Турпомощь", поскольку по полису страхования ответственности туроператора страховщик обязан возместить понесенные фондом расходы. Средства фонда "Турпомощь" используются на финансирование мероприятий, необходимых для возвращения туристов, направленных компанией за рубеж.