Греческая фирма просит клиентов "Невы" повторно оплатить проживание

Греческая турфирма требует от россиян повторной оплаты отелей

Руководство Ростурзима обратилось к греческим коллегам с просьбой повлиять на компанию Beleon Tours, которая требует с российских туристов повторной оплаты проживания. Речь идет о клиентах турфирмы "Нева", которая 16 апреля приостановила свою деятельность, сообщает телеканал "Москва 24".

Компания не внесла деньги за бронь и тем самым сделала туристов заложниками положения. Ростуризм просит зарубежные фирмы отнестись с пониманием к тем, кто уже оплатил свой тур.

Добавим, что сейчас за границей находятся почти 4 тысячи клиентов "Невы". Ростуризм гарантирует им всем возвращение домой. На сегодняшний момент из-за границы уже прибыли около трех тысяч человек. Часть из них - за собственные средства.

Напомним, турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности 16 июля. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта. Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, в организацию "Турпомощь", которая занимается эвакуацией отдыхающих, уже передан их реестр.

Страховщику "Невы" может не хватить денег на выплаты пострадавшим, отмечают эксперты. Дело в том, что сумма, на которую была застрахована ответственность "Невы" (454 млн рублей), может превысить капитал страховщика. Если у страховой фирмы не хватит денег на всех, кто обратится к ним с требованиями, то выплаты будут пропорциональны сумме, уплаченной "Неве" по договорам.

Ростуризм и ассоциация "Турпомощь" открыли горячую линию для помощи пострадавшим. Ростуризм: +7 (917) 540-51-21, "Турпомощь": +7 (495) 981-51-49, 8-800-100-41-94.