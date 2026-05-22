Эксперт Мкртчян: 80% самостоятельных туристов едут за рубеж без медстраховки

Путешествия летом нередко сопровождаются проблемами с ЖКТ из-за смены качества воды, пренебрежения правилами гигиены и других факторов, рассказали эксперты. Как предотвратить нежелательные последствия, разбиралась Москва 24.

Серьезные проблемы

Летом россияне могут столкнуться с заболеванием, которое называют "диареей путешественников", сообщило издание "Абзац" со ссылкой на директора научно-исследовательского центра, врача – иммунолога-аллерголога Георгия Викулова.

Специалист пояснил, что патология часто возникает во время поездок. Она представляет собой поражение желудочно-кишечного тракта, которое провоцируют различные виды бактериальных возбудителей.





Георгий Викулов директор научно-исследовательского центра, врач – иммунолог-аллерголог Это заболевание вытекает из самого названия. Оно связано с кампилобактерами и другими кишечными воспалительными факторами. Летний период – это время подъема заболеваемости.

Эксперт добавил, что обычно случаи начинают фиксировать уже в мае.

В свою очередь, врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что такая проблема отмечается ежегодно. Главным образом это – функциональная диарея, связанная с синдромом раздраженного кишечника, стрессом, сменой места жительства и качества воды.

Проблемы может спровоцировать и инфекция, которая вызывается не только ротавирусом, но и норовирусом, энтеровирусами, бактериями (шигеллами, сальмонеллами, кампилобактерами, кишечной палочкой), а также простейшими, в частности лямблиями. В связи с этим, подход к лечению в каждом случае разный. Например, при бактериях назначают антибиотики, при паразитах – антипаразитарные средства и так далее, отметила эксперт.

Страховка на любой случай

Путешественники зачастую не знают, какой именно у них вид болезни, в связи с этим до обращения к врачу нужна симптоматическая терапия. Она заключается в том, чтобы вывести все токсины, – здесь помогут сорбенты в необходимых дозировках, уточнила Татьяна Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Также важна борьба с дегидратацией, потому что быстро происходит обезвоживание. Особенно уязвимые группы – люди с хроническими заболеваниями, дети, пожилые. Для борьбы с заболеванием нужны солевые растворы (аптечные формы). Если такой возможности нет, можно использовать минеральную воду или просто воду с растворенной солью – это тоже будет электролитным раствором.

Эксперт добавила, что при наличии рвоты нужно пить по 5–15 миллилитров каждые 5–15 минут в зависимости от выраженности синдрома. Если за сутки с проблемой не удалось справиться, то может возникнуть угроза для жизни – требуется медицинская помощь, госпитализация или инфузионная терапия.

"Что касается пробиотиков, пребиотиков и комбинированных препаратов – мы их назначаем, но самолечение не показано. Свою аптечку нужно собирать с лечащим врачом с учетом особенностей путешественника", – подчеркнула терапевт.

Она добавила, что любая поездка летом – это риск получения инфекций, поэтому очень важно всегда соблюдать правила гигиены. Особое внимание нужно уделить мытью рук.

"Еще важна вода: можно пить только бутилированную. Кроме того, нужно быть очень осторожным со льдом, потому что тот, который подают в напитках, часто тоже является источником заражения при его заморозке", – порекомендовала Романенко.

При этом вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 напомнил, что во время путешествий за рубеж всегда нужно оформлять страховку, однако, 80% самостоятельных туристов этого не делают.

Он добавил, что при покупке тура в агентстве человек будет застрахован в 100% случаев, как правило, на 50 или 60 тысяч долларов на каждого члена семьи. Это покрывает практически любое лечение.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России Бывают и катастрофические случаи: человек впал в кому, и лечение идет не два-три дня, а 1–3 месяца, сумма набегает до 50–100 тысяч долларов. Если человек застрахован, то компания может эвакуировать его в родную страну. Если соответствующего документа нет, то местная больница не выгоняет его – это было бы антигуманно, но она оказывает услуги на сумму вплоть до 100 тысяч, а потом родственники собирают деньги, чтобы больного оттуда выпустили. Это редкие случаи, но они происходят.

Что касается России, то ОМС покрывает почти все случаи, в том числе отравление ротавирусом и другие заболевания ЖКТ. Однако, если путешествие сопровождается, например, экстремальными видами активности – сплав по рекам, альпинизм, горные лыжи – нужно страховаться отдельно. То же относится и к отдаленным районам страны, откуда, в теории, может понадобиться эвакуация на самолете или вертолете, заключил Мкртчян.