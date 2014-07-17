Три тысячи клиентов "Невы" остались за границей без обратных билетов

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Около 2800 клиентов турфирмы "Нева" остались за границей без обратных билетов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на врио главы Ростуризма Олега Сафонова. Больше всего таких туристов в Греции, Турции, Болгарии и Черногории - от 500 до 2 тысяч человек.

"Совместно с Ростуризмом и "Невой" мы пытаемся определить масштаб бедствия", - рассказал директор объединения "Турпомощь", которое должно эвакуировать туристов, Вячеслав Басов. Сейчас "Турпомощь" выясняет, сколько туристов не имеет обратных билетов и у скольких не оплачено проживание.

Директор туроператора "Нева" Максим Пирогов заявил, что вывоз туристов с курортов находится под контролем.

Возле офиса турфирмы "Нева" собрались недовольные клиенты

Как сообщалось ранее, клиентов турфирмы "Нева" уже начали выселять из отелей в Турции, Болгарии, Хорватии и Италии.

В Ростуризме решили создать штаб по решению вопросов, связанных с оказанием поддержки клиентам турфирмы. В состав рабочей группы входят руководство и сотрудники федерального агентства, а также представители ассоциации "Турпомощь".

Напомним, в среду турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта. Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, в организацию "Турпомощь", которая занимается эвакуацией отдыхающих, уже передан их реестр.

Страховщику "Невы" может не хватить денег на выплаты пострадавшим, отмечают эксперты. Дело в том, что сумма, на которую была застрахована ответственность "Невы" (454 млн рублей), может превысить капитал страховщика.

Если у страховой фирмы не хватит денег на всех, кто обратится к ним с требованиями, то выплаты будут пропорциональны сумме, уплаченной "Неве" по договорам.

Ростуризм и ассоциация "Турпомощь" открыли горячую линию для помощи пострадавшим. Ростуризм: +7 (917) 540-51-21, "Турпомощь": +7 (495) 981-51-49, 8-800-100-41-94.