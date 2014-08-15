Клиенты туркомпании "Ветер странствий" могут остаться без компенсаций

Клиенты тур-фирмы "Ветер странствий" могут остаться без компенсаций

Клиенты российской туристической компании "Ветер странствий", сотрудники которой объявили о приостановке деятельности, могут остаться без компенсаций, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По словам специалистов, страховые компании покрывают только риски, связанные с финансовой несостоятельностью туроператора. А соответствующего заявления от руководства компании не поступало. Сотрудники фирмы заявили, что генеральный директор Любовь Агафонова и ее супруг, который занимался финансами в компании "Ветер странствий", пропали, так и не расплатившись с долгом в 10 миллионов рублей.

"Этот случай не имеет ничего общего с той волной банкротств туристических компаний в стране за последние недели, - отметила в эфире телеканала "Москва 24" руководитель пресс-службы федерального агентства по туризму Ирина Щеголькова. - На наш взгляд, здесь случай мошенничества, потому что сотрудники не могут связаться с директором компании. Она же является и ее собственницей. К сожалению, тут не может подключиться к работе "Турпомощь", потому что не было официального заявления туркомпании, что они испытывают финансовые сложности".

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Петербургский туроператор "Ветер странствий" занимался экзотическими индивидуальными турами. О приостановке деятельности представители компании заявили накануне. Пока неизвестно, сколько точно ее клиентов находятся за границей. У большинства билеты на регулярные рейсы оплачены, но есть проблемы с проживанием.

Напомним, что 16 июля туроператор "Нева" объявил о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности.

Позже в Следственном комитете возбудили уголовные дела в отношении пяти турфирм. По мнению следствия, владельцы компаний продавали путевки, зная о неоплаченных счетах. Когда партнеры туроператоров отказались перевозить и принимать туристов, последние объявили о прекращении деятельности.