Туроператор "Ветер странствий" приостановил деятельность

Туркомпания "Ветер странствий" объявила о приостановке деятельности

Петербургский туроператор "Ветер странствий" временно приостановил свою работу в связи с исчезновением генерального директора, говорится в сообщении компании.

"В связи с внезапным исчезновением генерального директора, Агафоновой Любови Сергеевны, мы не в состоянии продолжать работу, нести ответственность за деятельность компании, обслуживать заказы, осуществлять финансовую и иную деятельность", - отмечается в нем.

Агафонова исчезла, не оставив никаких указаний, и связаться с ней в настоящее время невозможно. "Мы и наши партнеры оказались брошенными на произвол судьбы. Мы находимся в офисе и всячески пытаемся помочь нашим клиентам", - говорится в сообщении туроператора.

В нем также сказано, что компания имеет страховую гарантию с покрытием в 30 миллионов рублей в компании "Либерти Страхование", срок действия финансового обеспечения - до 8 октября 2015 года.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, оператор специализировался на экзотических странах. За границей в настоящее время находятся несколько десятков туристов. У всех есть оплаченные обратные билеты, но у некоторых не оплачено проживание. Так, туристов уже начали выселять из отелей в Португалии.

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Напомним, что 16 июля туроператор "Нева" объявил о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности.

Позже в Следственном комитете возбудили уголовные дела в отношении пяти турфирм. По мнению следствия, владельцы компаний продавали путевки, зная о неоплаченных счетах. Когда партнеры туроператоров отказались перевозить и принимать туристов, последние объявили о прекращении деятельности.