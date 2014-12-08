Туроператор "Истанбул тревел" приостановил работу

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Туроператор "Истанбул тревел"объявил о приостановке деятельности в связи с невозможностью выполнить обязательства перед клиентами. Об этом турфирма сообщает на своем официальном сайте.

"Причиной приостановки деятельности является падение спроса на туристические услуги, которые спровоцированы коллапсом в турбизнесе из-за краха многих крупных компаний в этом году, нестабильной экономической ситуацией и валютной политикой в нашей стране", - уточняется на сайте компании.

Как сообщили М24.ru в "Истанбул тревел", туристов за границей, которые купили у них путевки, сейчас нет. Всем остальным будут выплачены компенсации.

Однако руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова рассказала, что утром 8 декабря была информация, о том, что 26 клиентов туроператора "Истанбул тревел" находились за границей, но сейчас, возможно, они уже вернулись на родину. В любом случае, у всех граждан были обратные билеты. Никаких жалоб на "Истанбул тревел" в Ростуризм не поступало.

Для получения страхового возмещения "Истанбул тревел" предлагает своим клиентам обращаться в ОАО "Либерти Страхование" до 31 мая 2015 года по адресу: Семеновская площадь, д. 1А. Комплект нужных документов можно уточнить по телефону 8-800-100-2-100.

Отметим, что фирма "Истанбул тревел" специализировалась на турах в Стамбул, устраивала круизы вдоль побережья Турции, а также предлагала туры по Северному Кипру и Иордании.