В центре Москвы нашли разбросанные человеческие кости

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На Петровском бульваре в центре Москвы обнаружили человеческие кости, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Около 15.00 о необычной находке сообщили местные жители. По их словам, кости были разбросаны прямо на проезжей части. В настоящее время на месте работают оперативники, которые выясняют, кому могут принадлежать останки и каким образом они там появились.

Ранее M24.ru сообщало, что при проведении земляных работ в районе дома №2/1 на Покровке рабочие обнаружили захоронение.

Кости находились на глубине всего полметра от поверхности. Ковш экскаватора повредил скелет, который, вероятно, покоился в гробу.

Добавим, что недалеко от места найденного погребения находилась снесенная большевиками церковь Успения XVII века.