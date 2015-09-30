На Садовом кольце встали троллейбусы – очевидцы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На пересечении Смоленского бульвара и улицы Пречистенка с внутренней стороны Садового кольца около 13.00 загорелся контактный провод, из-за которого было остановлено движение троллейбусов №79 и БК. Читатель m24.ru прислал в редакцию видеозапись происшествия. В департаменте транспорта подтвердили информацию о том, что движение троллейбусов было нарушено.

"Два троллейбуса задерживались из-за повреждения контактной сети на Смоленском бульваре, - пояснил представитель lептранса, - обычно такие нарушения ликвидируются в течение десяти минут".

На данный момент троллейбусы №79 и БК продолжают движение в штатном режиме, отметили в департаменте.

Видео: читатель m24.ru

Напомним, наземный транспорт укладывается в свое расписание на 94 процента. Еще восемь месяцев эти показатели были меньше на 78 процентов. Власти Москвы связывают подобные изменения с грамотным структурированием парковочного пространства.

На территории ЦАО количество задержек назменого транспорта из-за неправильной парковки в этом году составило 206 случаев. За аналогичный период 2012 года, до введения платных парков, число подобных случаев превышало 900. Отметим, в этих районах отмечается рост количества пользователей наземного транспорта, на некоторых маршрутах – до 15 процентов.