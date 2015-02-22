Движение троллейбуса №78 задерживается из-за обрыва сети

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Движение троллейбусов №78 задерживается из-за обрыва контактной сети, сообщает информационный центр столичного департамента транспорта.

"В связи с обрывом контактной сети, который произошел на перекрестке улиц Лесная и Новолесная, задерживается движение троллейбусов №78. На месте работают аварийные службы ГУП "Мосгортранс", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят пользоваться альтернативными маршрутами городского транспорта.

Отметим, троллейбус №78 курсирует от станции метро "Белорусская" до остановки "Дмитровское шоссе, дом 155". По этому же маршруту ездят маршрутные такси 294м, 356м и 378м.