"Тройку" теперь можно пополнить через соцсеть

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Баланс карты "Тройка" теперь можно пополнить через "Однокласники". Как сообщает пресс-служба департамента транспорта города, уже в августе в социальной сети станет доступно специальное приложение, в котором пополнение можно будет произвести банковской картой.

Новый формат услуги будет доступен как для десктопной, так и мобильной версий. При этом ставка сделана именно на мобильную аудиторию. Так, пополнить "Тройку" можно будет прямо из приложения или мобильного сайта при подходе к метро.

Перечисленные денежные средства необходимо активировать на карте "Тройка" при помощи желтого информационного терминала в вестибюле любой станции метро. Для этого нужно на экране терминала выбрать кнопку "Удаленное пополнение", поднести карту "Тройка" к желтому кругу-сканеру и дождаться окончания записи платежа.

Транспортной картой "Тройка" можно оплатить проезда в подземном и наземном общественном транспорте Москвы, в пригородных электричках, аэрокспрессе. Стоимость проезда согласно тарифу билета "Электронный кошелек" составляет 30 рублей ‒ за одну поездку на метро и монорельсе, 29 рублей – поездка на наземном транспорте, 46 рублей ‒ поездка на метро и наземном транспорте по тарифу "90 минут".

Максимальная сумма пополнения билета "Электронный кошелек" составляет 2500 рублей. Комиссия за операцию не взимается.

В четверг, 13 августа, стало известно о том, что "Банк Москвы" и банк "Русский стандарт" планируют выпустить зарплатные карты, оснащенные приложением "Тройка". В настоящее время ведутся переговоры и с другими банками.

В марте клиентам "Сбербанка" начали выдавать банковские карты Mastercard Standart с функцией проездного билета "Тройка". На данный момент выпущено уже 145 тысяч таких карт.

Всего в столице работает порядка 30 тысяч точек пополнения карт "Тройка". Пополнить электронный кошелек можно в кассах метрополитена, в банкоматах Росбанка, через мобильное приложение "Росбанк Онлайн" и интернет-банк.

С февраля можно пополнить карту с помощью сервиса WebMoney. Для этого необходимо перейти на сайт и в разделе "Транспортные услуги" указать номер "Тройки" и сумму для перевода.

Доступно также и удаленное пополнение через сервисы: