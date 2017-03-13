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13 марта 2017, 08:00

Индукционные петли для слабослышащих пассажиров появились на Киевском вокзале

транспорт городской транспорт общество социальная сфера ж/д и вокзалы

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Индукционные петли для слабослышащих пассажиров появились на Киевском вокзале. Об этом в интервью m24.ru рассказал начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский.

В рамках реконструкции на Киевском вокзале восстановлены поверхности стен и потолка, изменена система навигации, добавил он. Кроме того, здесь появился новый кассовый зал продажи билетов на поезда дальнего следования в цокольном этаже.


"Для спуска в этот зал сделали эскалатор и лифт для маломобильных пассажиров. Всего в зале 31 касса, а две кассы – для обслуживания маломобильных пассажиров с заниженным окном. Позаботились и слабослышащих: в пол и стены вмонтированы индукционные петли, которые воздействуют на слуховой аппарат, в результате и человек со слабым слухом услышит только объявления диктора", – сказал Вотолевский.

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В Москве проживает 1,2 миллиона граждан с ограниченными возможностями. За последние 5 лет в рамках создания безбарьерной городской среды доля зданий, полностью или частично приспособленных для инвалидов, выросла в 1,5 раза. При этом на объектах социальной сферы уровень доступности составляет более 90 процентов. Согласно утвержденной в 2013 году программе "Транспорт Москвы без границ", в переходах и вестибюлях станций метро ведется работа по обустройству удобных пандусов и поручней, устанавливаются облегченные двери с увеличенной шириной, укладывается напольная тактильная плитка для слабовидящих пассажиров. Кроме того, порядка 35 процентов объектов социальной сферы Москвы оснащены навигацией и названиями шрифтом Брайля. В городе работают 104 центра реабилитации людей с ограниченными возможностями, планируется также открыть крупный центр в Бутове и в селе Красная Пахра на территории ТиНАО.

Более 70 подъездов многоквартирных домов в этом году оборудуют подъемными платформами для инвалидов-колясочников. Для незрячих в городе может появиться тактильно-звуковая карта города. Под сенсором есть рельефная подложка, которая выдает подсказки шрифтом Брайля, они дублируются через динамики.


ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ВИТАЛИЕМ ВОТОЛЕВСКИМ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Евгения Кислая, Светлана Казанцева

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