Фото: m24.ru/Никита Симонов

Индукционные петли для слабослышащих пассажиров появились на Киевском вокзале. Об этом в интервью m24.ru рассказал начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский.

В рамках реконструкции на Киевском вокзале восстановлены поверхности стен и потолка, изменена система навигации, добавил он. Кроме того, здесь появился новый кассовый зал продажи билетов на поезда дальнего следования в цокольном этаже.



"Для спуска в этот зал сделали эскалатор и лифт для маломобильных пассажиров. Всего в зале 31 касса, а две кассы – для обслуживания маломобильных пассажиров с заниженным окном. Позаботились и слабослышащих: в пол и стены вмонтированы индукционные петли, которые воздействуют на слуховой аппарат, в результате и человек со слабым слухом услышит только объявления диктора", – сказал Вотолевский.

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Евгения Кислая, Светлана Казанцева