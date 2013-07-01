Общественного транспорта в Новой Москве стало на 30% больше

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Количество единиц общественного транспорта в Новой Москве выросло на 30%, а пассажиропоток - на 5%. Об этом сообщил и. о. заместителя мэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, на сегодняшний день введено дополнительно 6 маршрутов, кроме того, на новые маршруты до конца года выйдет еще 120 новых автобусов, передает канал "Москва 24".

Ранее префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов предложили создать 45 новых маршрутов общественного транспорта на присоединенных территориях.

Напомним, сегодня Новой Москве исполняется год. С 1 июля 2012 года к Москве были присоединены 148 тысяч гектаров области.

В состав Москвы вошло 21 муниципальное образование Подмосковья, в том числе 2 городских округа, 19 городских и сельских поселений, а также часть Одинцовского и Красногорского районов.