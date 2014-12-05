Марина Давыдова расскажет о "Театре смерти" в "Гоголь-центре"

Фото: Москва 24/Георгий Полищук

В понедельник, 8 декабря, в "Гоголь-центре" открывается "Театральная Медиатека" - первая в России видеоколлекция театральных событий.

В этот день пройдет лекция главреда журнала "Театр" Марины Давыдовой о "Театре смерти" Тадеуша Кантора.

Лектор сосредоточится на последнем периоде творчества польского режиссера, деятельность которого называют "перманентным авангардом", легшим в основу современного авторского европейского театра.

Прямую трансляцию лекции смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 20.00.