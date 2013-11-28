Камбоджийский суд приостановил дело об экстрадиции Сергея Полонского

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Суд Камбоджи приостановил дело об экстрадиции бизнесмена Сергея Полонского на неопределенный срок, сообщил его адвокат Александр Карабанов.

По его словам, камбоджийская прокуратура проверила основания объявления бизнесмена в розыск Интерполом и не нашла в уголовном деле уголовно-правовую составляющую. "Кроме того, камбоджийскую сторону также смутил тот факс, что дело Полонского в Москве ведет тот же следователь, который вел дело Сергея Магнитского и этот следователь включен в "список Магнитского", - отметил Александр Карабанов.

Суд Камбоджи не сможет возвратиться к вопросу об экстрадиции, пока не будет принято решение по делу о похищении моряков. Адвокат Полонского добавил, что бизнесмена могут отпустить из-под стражи под залог уже на следующей неделе.

Напомним, Сергей Полонский обвиняется в хищении 5,7 миллиарда рублей, выделенных дольщиками на строительство жилого комплекса "Кутузовская миля".

Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек. По версии следствия, подконтрольная Полонскому компания получила от вкладчиков деньги, после чего заморозила строительство. Впоследствии руководство компании инициировало ее банкротство и ликвидацию.

Об уголовном деле, возбужденном против него, девелопер узнал в Израиле, где он планировал запустить несколько собственных проектов и получить гражданство. Позже он уехал в Камбоджу, где отсидел три месяца в тюрьме за нападение на моряков.

Там он, по некоторым данным, получил гражданство, но в это время его объявил в розыск Интерпол, а Генпрокуратура России направила в Камбоджу запрос о его выдаче.