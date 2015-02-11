У должницы отобрали планшет, на который она снимала исполнительные листы в ФССП

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Судебные приставы арестовали у должницы планшет, на который она снимала копии с материалов исполнительного производства, передает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Женщина, чей долг перед банком составлял 750 тысяч рублей, пришла в службу приставов ознакомиться с материалами. Сотрудник ФССП ей разрешил снять копии с документов, и в следующий раз она явилась с планшетом Samsung.

Пока должница фотографировала на дорогой гаджет материалы, сотрудник составил акт описи и ареста планшета. Теперь если женщина в установленный срок не погасит задолженность пред банком, устройство передадут на предварительную оценку и реализуют.

Копии материалов исполнительных производств должница все же получила. Отметим, что планшет Samsung стоит в районе 25 тысяч рублей.



