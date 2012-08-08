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Происшествия

08 августа 2012, 14:07

Директор кукольного театра Образцова получил пять лет условно

суды приговор Андрей Лучин директор кукольного театра

Симоновский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно директора Театра кукол имени Образцова Андрея Лучина. Его обвиняют в растрате около 12 миллионов рублей. Большая часть этих бюджетных денег была перечислена на счета фиктивных фирм

Директор Театра кукол имени Образцова Андрей Лучин получил пять лет лишения свободы условно за растрату 12 миллионов рублей, сообщают РИА Новости. Такой приговор вынес 8 августа Симоновский суд Москвы. Его супруга и ведущий экономист театра Наталья Пешенькова, обвиняемая в пособничестве мошенничеству, приговорена к четырем годам условно. Кроме того, суд обязал возместить ущерб, причиненный театру, а также оштрафовал их на 600 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно.

Гособвинитель требовал назначить Лучину наказание в виде пяти лет колонии, но суд решил, что исправление обвиняемых возможно без изоляции от общества.

По данным следствия, в 2009 году Лучин изготовил подложные документы для участия нескольких фиктивных фирм в конкурсах на заключение госконтрактов на изготовление и ремонт различного реквизита для спектаклей. Он заключил госконтракты, подписал акты приема-сдачи выполненных работ и счета на оплату, в результате чего на расчетные счета фиктивных фирм были перечислены около 19 миллионов бюджетных денег. Из этой суммы на нужды театра было потрачено 6, 6 миллионов, а на остальные деньги супруги купили квартиру.

Обвиняемые не признали свою вину в хищении и присвоении денег, но признали в части открытия фирм, объясняя это необходимостью обходить закон о госзакупках, чтобы театр выжил. Эту версию поддержал и бывший министр культуры РФ Александр Авдеев, и его коллеги из Минкультуры: на сайте ведомства вышла блестящая характеристика Лучину. Несмотря на арест, Лучин не был уволен с позиции директора театра. Театр кукол имени Образцова, расположенный на Садовом Кольце, считается крупнейшим кукольным театром в мире.

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