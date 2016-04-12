Студентов иркутского филиала МГЛУ переведут в другие вузы

Фото: ТАСС/Белоусов Виталий

Студентов отозванных специальностей Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Иркутске переведут в другие вузы, сообщает "Интерфакс".

Обучающиеся по направлениям "Экономика и управление", "Менеджмент" и "Сервис и туризм" могут перевестись в Иркутский госуниверситет (ИГУ), Байкальский госуниверситет (БГУ), МГЛУ в Москве или сменить направление подготовки в иркутском филиале.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/126]Как получить целевое направление в ВУЗ[/URLEXTERNAL]



570 студентов уже написали заявление на перевод в ИГУ, 50 – в БГУ, 49 решили продолжить обучение в Москве, а 30 человек останутся учиться в филиале на других специальностях.

"Министерство проследит за соблюдением всех прав студентов в процессе перевода, важно, чтобы каждый желающих смог перевестись в кратчайшие сроки и продолжить обучение", – сообщают в Министерстве образования и науки РФ.

Около 200 студентов МГЛУ останутся без дипломов

Напомним, в конце марта Рособнадзор лишил МГЛУ государственной аккредитации по трем образовательным программам – "Экономика и управление", "Менеджмент" и "Сервис и туризм".

Лишение госаккредитации головного вуза автоматически касается всех его филиалов. Студенты могут продолжить обучение на неаккредитованной программе в МГЛУ, но тогда они получат дипломы собственного, а не государственного образца и будут лишены отсрочки от армии.