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Общество

07 июля 2014, 12:00

Студенты просят не выселять их из общежитий на летние каникулы

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Студенты просят не выселять их из общежитий на летнее время

Студенты просят оставить им места в общежитиях на летнее время. С такой петицией они обратятся к президенту России Владимиру Путину и ректорам ведущих вузов.

Оставаться на лето в столице учащиеся могут по разным причинам, рассказал в эфире радио "Москва FM" председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

"Кто-то хочет подработать, кто-то занимается научной деятельностью, кто-то не может оплатить свой проезд и уехать домой, потому что живет очень далеко, в отдаленных районах, и ездит домой крайне редко", - пояснил он.

Нужно обязать ректоров оставлять места студентам на лето в общежитиях, иначе этот механизм будет работать только в принудительном порядке, считает эксперт.

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Как рассказал газете "Известия" уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов, на период каникул учащихся зачастую выселяют из общежитий из-за проводимых ремонтных, санитарных работ или по другим причинам.

Но как пояснили изданию в Министерстве образования России, в случае необходимости, например, трудностей в семье, учащимся должны предоставлять возможность оставаться в общежитиях.

Отметим, что под петицией, подготовленной Российским студенческим союзом, уже подписались около 3 тысяч студентов.

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