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31 декабря 2014, 13:21

Храм Новомучеников построят в Строгине в 2015 году

строительство проекты церкви стройкомплекс Москвы

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

Строительство храма Новомучеников и Исповедников Российских в районе Строгино планируется завершить в первом полугодии 2015 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Возведение церкви на 500 прихожан началось в 2012 году. А в 2008-м здесь возвели небольшой деревянный храм, где стала собираться православная община, существующая в районе с 2000 года. При храме работает воскресная школа для детей и взрослых, а недавно открылся православный университет (двухлетнее образование для взрослых).

По словам советника мэра Москвы Владимира Ресина, храм строится по индивидуальному проекту, который выбрали сами прихожане. В частности, шатер будет иметь несколько ярусов кокошников, над которыми расположится открытая звонница, а на ней центральный купол. Высота храма составит почти 50 метров.

"Такой сложный проект требует особого внимания. Здесь много кирпичной кладки. Сейчас завершено возведение стен храма, сооружается шатер. Три года - это совсем не много для строительства храма, тем более такой сложной архитектуры. В среднем возведение храма занимает от года до трех - в зависимости от размера и сложности проекта", - отметил Ресин.

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Кроме того, он добавил, что уже завершена кирпичная кладка стен, ведутся работы по устройству сводов, возведен первый ярус кокошников шатра. Колокола для храма отлиты и установлены на временную звонницу.

Ресин также рассказал, что в Москве в рамках программы "200 храмов" возведено 22 храма и 79 деревянных часовен. "Программа нашла отклик у москвичей. Помимо построенных, еще 30 храмов находятся в стадии строительства", - сказал Ресин.

Он отметил, что уже оформлены права Русской православной церкви на 148 земельных участков для дальнейшего строительства, причем четыре из них - в Новой Москве.

Напомним, что с учетом присоединенных территорий в городе планируется возвести 380 церквей, а программу хотят переименовать в "Москву златоглавую".

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Сюжет: Программа строительства "200 храмов"

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